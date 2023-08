Caíque Gonçalves vê Ceará bem postado em empate contra o Guarani e avalia resultado: 'não é ruim'

Jogando no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Ceará ficou no empate sem gols com o Guarani na noite desta quarta-feira (02). A equipe alvinegra até balançou as redes com Guilherme Bissoli, mas o lance foi invalidado por toque de mão do atacante. Na saída de campo, o volante Caíque Gonçalves fez uma rápida análise sobre o resultado.

"A gente sabia que vir jogar aqui com um time tão qualificado, que estava com uma sequência boa, seria difícil. Nosso time se portou bem e tivemos chance de gol, mas a bola não entrou. Saímos com o empate fora de casa, que não é ruim contra um time como o Guarani", comentou.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu somou mais um ponto, se mantendo na 10ª colocação da competição, 30 pontos ganhos. A distância para o Criciúma, primeiro time dentro do G-4, agora está em oito pontos.

PRÓXIMA PARTIDA

O Ceará volta a campo já no domingo (06), às 18h, na Arena Castelão, para enfrentar o ABC/RN, pela 22ª rodada da Série B, em busca de voltar a vencer na competição.