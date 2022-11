Quem é o jogador mais alto da Copa?

Com o início da Copa do Mundo do Catar, tem chamado a atenção a altura de alguns jogadores dos times que disputam a fase de grupos. Você sabe quem é o jogador mais alto e o mais baixo da Copa de 2022?

O goleiro da Holanda, Andries Noppert, é o mais alto da competição, com 2,03m de altura. Ele é apenas 1 centímetro mais alto do que o goleiro sérvio Vanja Milinkovic-Savic - que está em campo pela Sérvia no jogo contra o Brasil desta quinta-feira (24).

A diferença entre o jogador mais alto e o mais baixo da Copa é de 39 centímetros, sendo este o meia-atacante Ilias Chair, do Marrocos.

Entre os 10 jogadores mais altos da Copa, não há nenhum brasileiro. O levantamento foi feito pelo Lance.

Veja quem são os jogadores mais altos da Copa do Mundo 2022

1. Andries Noppert (Holanda), com 2,03m

2. Vanja Milinkovic-Savic (Sérvia), com 2,02m

3. Thibaut Courtois (Bélgica), com 1,99m

4. Harry Soutar (Austrália), com 1,98m

5. Wayne Hennessey (País de Gales), com 1,98m

6. Robert Sanchez (Espanha), com 1,97m

7. Daniel Schmidt (Japão), com 1,97m

8. Wout Weghorst (Holanda), com 1,97m

9. Koen Casteels (Bélgica), com 1,97m

10. Sebastián Coates (Uruguai), com 1,96m

Veja quem são os jogadores mais baixos da Copa do Mundo 2022

1. Ilias Chair (Marrocos), com 1,64m

2. Collins Fai (Camarões), 1,65m

3. Yuri Soma (Japão), com 1,66m

4. De La Cruz (Uruguai), com 1,67m

5. Nampalys Mendy (Senegal), com 1,67m

6. Uriel Antuna (México), com 1,67m

8. Andrés Guardado (México), com 1,67m

9. Lucas Torreira (Uruguai), com 1,68m

10. Angel Mena (Equador), com 1,68m