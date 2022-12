Grant Wahl, jornalista barrado por camisa LGBTQIA+ em estádio, morre após passar mal no Catar

O jornalista esportivo Grant Wahl morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (9), após passar mal durante jogo das quartas de final entre Holanda e Argentina. Responsável por fazer a cobertura da Copa do Mundo do Catar, o estadunidense ficou conhecido depois de ser barrado de entrar em partida por usar uma camisa com arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+.

A rádio NPR confirmou a informação, assim como a federação de futebol dos Estados Unidos. "Todos do futebol dos EUA estamos com o coração partido ao saber que perdemos Grant Wahl", disse a federação.

Federação de futebol dos Estados Unidos "Os fãs de futebol e jornalismo da mais alta qualidade sabiam que sempre poderíamos contar com a Grant para entregar histórias perspicazes e divertidas sobre nosso jogo e seus principais protagonistas: times, jogadores, treinadores e as muitas personalidades que tornam o futebol diferente de qualquer esporte".

A federação ainda detalhou que Grant foi um profissional responsável por promover os direitos humanos.

"Isso foi e continuará sendo uma inspiração para todos. Grant fez do futebol o trabalho de sua vida, e estamos arrasados que ele e sua escrita brilhante não estarão mais no futebol dos EUA", detalhou.

Barrado por usar camisa LGBTQIA+

Durante a copa do mundo no Catar, Grant foi barrado por usar camisa com um arco-íris, por ser um dos símbolos LGBTQIA+.

"Um segurança se recusou a me deixar entrar no estádio para EUA x País de Gales. Você tem que trocar de camisa. Não é permitido", compartilhou nas redes sociais dele.