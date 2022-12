Galvão Bueno critica Tite e lamenta eliminação do Brasil; veja vídeo

Galvão Bueno alfinetou Tite por deixar o campo logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, mas as críticas foram além. Em sua conta oficial no Instagram, o narrador analisou a trajetória da seleção e desaprovou a ausência de Neymar na disputa de pênaltis nesta sexta-feira (9). Além disso, questionou o fato de Rodrygo ser o primeiro nas cobranças.

O Canarinho foi eliminada pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo após cobrança de pênaltis, no Estádio Lusail.

"Como você pode ter uma cobrança de pênalti em que o Neymar nem chega a cobrar? E [Rodrygo], um menino de 21 anos abre a cobrança de pênalti? Tem certas coisas que não consigo entender. Gosto muito do Tite, mas a cena de ele largando o time chorando, um monte de garoto chorando, em campo e indo embora sozinho pro vestiário é muito feio. Sei que ele não gosta de ficar comemorando quando ganha. Mas não se pode largar uma nova geração chorando em campo e ir pro vestiário. A despedida foi triste", disse Galvão.

O narrador fez uma análise sobre a caminhada do Brasil na competição. Galvão disse que a equipe não fez um bom torneio.

"A seleção brasileira não fez uma grande Copa. Não tinha feito em 2018. Uma parte contra a Sérvia, o primeiro tempo contra a Coreia. Hoje, o primeiro tempo não existiu. O intervalo deve ter funcionado porque voltaram pressionando, com prioridade de gol, sim. Então era um jogo que não era para perder. O jogo contra a França em 2006, nas quartas, contra a Holanda em 2010, contra a Bélgica em 2018, foram jogos que se perder perdeu. Hoje não era jogo para perder", pontuou.

A Croácia enfrenta a Argentina na semifinal. As equipes brigam por vaga na grande final no próximo dia 13 de dezembro.

O narrador anunciou sua despedida da seleção brasileira ao narrar o duelo contra a Croácia.