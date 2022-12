Messi se torna maior artilheiro da Argentina em Copas do Mundo ao lado de Batistuta

Messi entrou mais uma vez para a história da seleção da Argentina. O craque se tornou o maior artilheiro da equipe em Copas do Mundo. O camisa 10 igualou Batistuta ao fazer o 10º gol ao marcar o segundo da equipe no duelo contra a Holanda. Os times se enfrentaram nesta sexta-feira (9), no Estádio Lusail, em Doha.

As equipes ficaram no empate de 2 a 2 no tempo regulamentar. Molina marcou o primeiro. Messi, ao marcar o segundo do time, igualou Batistuta, com 10 gols vestindo a camisa albiceleste em Copas. Agora, os dois dividem o posto de maiores artilheiros da equipe em Mundiais. O alemão Thomas Müller também tem este número. Outro único jogador em atividade a chegar nesta marca.

A Argentina eliminou a Holanda nos pênaltis, inclusive com Messi convertendo a primeira cobrança, e conquistou a classificação para a semifinal do torneio do Catar. A equipe vai enfrentar a Croácia na briga por vaga na final. O jogo será na próxima terça-feira (13).

OUTROS RECORDES

Aos 35 anos, Messi já havia quebrado outra marca importante no torneio de 2022. É o atleta argentino a disputar mais Copas do Mundo na história do país. Neste quesito, superou Maradona e Mascherano.

Além disso, o atacante do PSG também chegou aos 1.000 jogos na carreira como jogador profissional também neste Mundial, quando enfrentou a Austrália.