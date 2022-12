Com gol e classificação, Messi completa 1.000 jogos na carreira; veja marcas

Lionel Messi alcançou na tarde deste sábado (3) a marca de 1.000 jogos disputados como jogador profissional de futebol. O número relevante foi atingido na partida entre Argentina e Austrália, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A comemoração de Messi não poderia ser melhor: ele marcou um gol e conduziu sua seleção rumo à classificação para as quartas de final do Mundial.

Aos 35 anos de idade, Lionel Messi segue atuando em alto nível e é o principal jogador da seleção da Argentina, que é considerada uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo. Em relação a clubes, Messi veste atualmente a camisa do Paris Saint-Germain, clube que defende desde a temporada passada. Antes de partir para o futebol francês, o craque argentino construiu uma bela história atuando pelo Barcelona.

NÚMEROS DE MESSI

Os números alcançados por Messi ao longo dos 1.000 jogos disputados em sua carreira são impressionantes. São 789 gols marcados, 338 assistências, 38 títulos e sete vezes eleito o melhor jogador do mundo, recebendo a "Bola de Ouro". Entre os 38 troféus erguidos estão títulos relevantes, como quatro edições da Liga dos Campeões da Europa, dez edições do Campeonato Espanhol, uma Copa América e um ouro olímpico, entre outros.

Mesmo com uma idade mais avançada, Messi segue apresentando números muito positivos, seja pelo Paris Saint-Germain, seja pela seleção da Argentina. Em 2022, considerando clube e seleção, o argentino disputou, até o momento, 48 jogos e marcou 31 gols. Seu próximo desafio, no jogo 1.001 da carreira, será levar a Argentina para as semifinais da Copa do Mundo do Catar. O adversário nas quartas será a Holanda.