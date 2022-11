Recordes da Copa do Mundo de 2022: Messi, Cristiano Ronaldo e seleções quebram marcas

A Copa do Mundo de 2022 teve início no dia 20 de novembro no Catar e já registrou recordes históricos quebrados no Mundial. Astros como o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo conquistaram feitos inéditos, assim como o Brasil com vitórias na fase de grupos.

O Diário do Nordeste lista os recordes superados na competição. Vale ressaltar que o torneio segue até 18 de dezembro e o Brasil detém uma marca: é o maior campeão da história, com cinco títulos.

Recordes quebrados na Copa do Mundo de 2022

Lionel Messi: sul-americano com mais jogos em Copas do Mundo

Legenda: O atacante Lionel Messi é a principal estrela da seleção da Argentina Foto: Glyn Kirk / AFP

O atacante argentino Lionel Messi alcançou a marca do compatriota Maradona e se tornou o atleta sul-americano com mais jogos disputados em uma Copa do Mundo, com 21. Como ainda restam partidas para a Argentina disputar no Mundial, o astro deve se isolar na marca.

Lionel Messi: mais jovem a disputar cinco Copas do Mundo

Com 35 anos, Messi se tornou o mais jovem a disputar cinco Copas do Mundo. O recorde era do goleiro italiano Buffon, com 36. Além da dupla, mais cinco atletas disputaram cinco Mundiais: o alemão Matthaus, o português Cristiano Ronaldo e os mexicanos Carbajal, Ochoa e Rafa Márquez.

Cristiano Ronaldo: único com gol em cinco Copas do Mundo

Legenda: Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história de Portugal Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

O português Cristiano Ronaldo é o único jogador com gols em cinco Copas do Mundo - no total, são oito bolas na rede em Mundiais. Vale ressaltar que apenas três atletas disputaram mais de um Mundial e marcaram em todos os torneios: o brasileiro Pelé e os alemães Klose e Uwe Seeler.

Thiago Silva: brasileiro mais velho a atuar em uma Copa do Mundo

Legenda: Thiago Silva é o atual capitão da Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Aos 38 anos, o zagueiro Thiago Silva se tornou o jogador brasileiro mais velho a entrar em campo em uma Copa. As marcas eram de Nilton Santos e Djalma Santos, respectivamente, nas edições de 1962 e 1966, com 37. Um detalhe: aos 39, se o lateral-direito Daniel Alves entrar, quebra o recorde.

Raphael Claus: árbitro com mais acréscimos na história de um jogo da Copa

Legenda: O árbitro brasileiro Raphael Claus está no quadro de arbitragem da Fifa Foto: divulgação / Fifa

O brasileiro Raphael Claus foi o árbitro com o maior número de acréscimos da história de um jogo da Copa do Mundo. Escalado para a vitória da Inglaterra contra o Irã por 6 a 2, o juiz concedeu 14 minutos no 1º tempo e 13 no 2º tempo, totalizando 27 - a marca é a maior da história do Mundial.

Brasil: maior sequência invicta na fase de grupos da Copa

Legenda: A Seleção Brasileira está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo com antecedência Foto: Lucas Figueiredo / CBF

O Brasil ultrapassou a Alemanha e se tornou a seleção com a maior sequência invicta em jogos da fase de grupos da Copa, com 17 partidas. A última derrota canarinha na 1ª fase do Mundial foi em 1998, com revés por 2 a 1 para a Noruega. A marca do time alemão era 16, entre 1990 e 2010.

Espanha: seleção com mais passes em um jogo da Copa do Mundo

Legenda: A Espanha aplicou 7 a 0 na Costa Rica em estreia na Copa do Mundo de 2022 Foto: Odd Andersen / AFP

A Espanha goleou Costa Rica por 7 a 0, na estreia na Copa do Mundo, e quebrou duas marcas na história do Mundial: mais passes certos em um jogo (976) e maior posse de bola em um jogo (82%).