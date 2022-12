Holanda x Argentina pela Copa do Mundo: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Holanda e Argentina se enfrentam em grande jogo nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O duelo será nesta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, em Doha.

A Holanda terminou a primeira fase em primeiro do Grupo A. Em três jogos, foram duas vitórias e um empate. A equipe eliminou os Estados Unidos nas oitavas por 3 a 1 e agora vai em busca de vaga na semifinal.

Líder do Grupo C na etapa inicial, a Argentina fez uma campanha com duas vitórias e uma derrota. O time comandado por Scaloni derrotou a Austrália nas oitavas e dispõe do brilhantismo de Messi para seguir viva na busca pelo título mundial.



ONDE ASSISTIR

Globo, SporTV, Globoplay e FIFA+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Holanda: Noppert; De Light (De Vrij), Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghius, De Jong, Blind; Gakpo; Depay e Bergwijn.

Argentina: Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; Guido Rodríguez (Enzo Fernández), De Paul e Mac Allister; Di María, Messi e Julián Álvarez.

FICHA TÉCNICA

Holanda x Argentina

Data e hora: 09/12, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Doha (CAT)