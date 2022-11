Entenda por que Richarlison tem apelido de 'pombo'

O atacante Richarlison roubou a atenção no jogo dessa quinta-feira (24), estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Autor dos dois gols da partida contra a Sérvia, o jogador tem um apelido inusitado: pombo.

O apelido surgiu em 2018, após um vídeo de Richarlison fazendo a coreografia da música 'Dança do Pombo', funk de Mc Faísca e Os Perseguidores, viralizar nas redes sociais.

Ele jogava pelo Everton e passou a usar a dancinha na comemoração de gols, assim como fez após marcar contra a Sérvia nesta quinta-feira.

Desde então, fãs do jogador gravam a dancinha para homenageá-lo. Foi um criado um Instagram destinado à 'trend', chamado 'passinho do pombo oficial'.

A alcunha segue até hoje e o jogador, atualmente no clube inglês Tottenham, usa o emoji de pombo em suas publicações nas redes sociais.

O termo 'pru', que representa o barulho que a ave fez, também é usado ao falar do atacante.

'Pombo' na seleção brasileira

A atuação de Richarlison na partida do Brasil se destacou. Ele quebrou um tabu de 20 anos da camisa 9: desde 2002, o dono do número não balançava as redes na estreia do Brasil no torneio.

Com a vitória, o Brasil está na liderança do Grupo G com três pontos, a mesma pontuação da Suíça, mas saldo de gols maior: 2x1. Os demais presentes na chave são Camarões e Sérvia, com os dois melhores avançando ao mata-mata.

Em post para comemorar sua atuação na partida do Brasil, Richarlison usou a letra da música na legenda: "É o pombo, a trompa do pombo".

'Pombo' foi um dos termos mais citados no Twitter mundial na última hora, aparecendo em 12° no ranking, segundo levantamento de 20h10. O nome de Richarlison aparece como o termo mais comentado.