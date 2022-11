Boneco de Olinda de Richarlison vira meme: "tô bem não"

Antes mesmo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24), a internet já estava a postos para reagir a cada cobertura do pré-jogo pelas cinco regiões do País. Logo após a TV Globo transmitir a festa da torcida em Recife, no estado de Pernambuco, memes com o boneco de Olinda do atacante Richarlison viralizou no Twitter.

A festa no Recife contava com bonecos representando os jogadores da Seleção Brasileira. No Twitter, a aparência do boneco de Richarlison chamou atenção.

Frases como "Tô bem não, Tite", "Chama o Samu" e comparando o boneco a estatua do jogador português Cristiano Ronaldo viraram memes.

"To bem não Tite" kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk os boneco de olinda do Richarlison e Neymar pic.twitter.com/9IFZbWpCom — PES MIL GRAU (@Pesgrau) November 24, 2022

Gente o boneco de olinda do Richarlison ñ tá bem ñ. Chama o Samu pra ele aí galera pic.twitter.com/BXqi5xr4dF — Alef (@Alef_FreitasS) November 24, 2022

E O QUE O BONECO DE OLINDA DO RICHARLISON PARECE A ESTATUA DO CRISRIANO RONALDO — João Barretto (@joaopbarretto) November 24, 2022