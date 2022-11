Curiosidades da Copa: Final de 1930 entre Uruguai x Argentina foi disputada com duas bolas; entenda

A copa do mundo de 1930 foi disputada no Uruguai após o país se disponibilizar a pagar os custos da viagem e hospedagem de todas as seleções e construiu o Centenário. Assim como todas as outras edições, essa também teve suas peculiaridades. Começando pela disputa da final entre Uruguai e Argentina, no Nacional de Montevidéu, no dia 30 de julho de 1930, com duas bolas, cada qual com suas próprias características, já que nenhum dos times admitia jogar com a bola do adversário.

Legenda: Bolas utilizadas na final da Copa do Mundo de 1930, modelos Tiento e T-Model Foto: Reprodução/Twitter

Nos jogos, os atletas usavam gorros para amenizar o impacto dessa bola feita de couro duro costurados à mão. A T-Model, bola uruguaia, era revestida em couro, possuía uma abertura por onde entrava uma câmara de ar de borracha e era costurada com cadarço, que ficava exposto, o que transformava a partida em um tormento aos jogadores, que sofriam na hora do cabeceio e das boladas. A bola absorvia a água da chuva e ficava bastante pesada, dificultando cada vez mais as partidas.

No primeiro tempo o placar foi encerrado em 2 a 1 e a vitória foi da Argentina, jogando com a sua bola. Apesar de vencer os primeiros 45 minutos, quem saiu de campo campeão foi a seleção do Uruguai, após marcar três gols no segundo tempo jogando com sua bola.

Ao final da partida o campo foi invadido por vários torcedores para celebrar o primeiro campeão da história das copas, já que esta era a primeira edição das Copas do Mundo.