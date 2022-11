Copa do Mundo: Catar pede desculpas por ameaçar equipe de filmagem dinamarquesa

O Comitê Supremo do Catar disse que pediu desculpas depois que uma equipe de filmagem dinamarquesa foi ameaçada por seguranças ao vivo enquanto realizava uma transmissão na capital Doha antes da Copa do Mundo.

O repórter da TV2 Rasmus Tantholdt falava durante uma transmissão ao vivo quando foi abordado por seguranças que apareceram em um carro de golfe próximo ao recém-inaugurado Chedi Hotel, em Katara Cultural Village.

Na filmagem, que se tornou viral nas redes sociais, Tantholdt é visto protestando com os seguranças, exibindo seu credenciamento antes de acusá-los de declarar que querem quebrar o equipamento da câmera.

Legenda: Dupla chegou a dizer que danificaria o equipamento do profissional Foto: reprodução

Uma declaração do Comitê Supremo disse que a equipe de transmissão dinamarquesa foi "interrompida por engano" durante uma transmissão ao vivo.

"Após a inspeção do credenciamento válido do torneio e da permissão de filmagem da equipe, um pedido de desculpas foi feito à emissora pela segurança no local antes que a equipe retomasse suas atividades". "Desde então, os organizadores do torneio falaram com o jornalista e emitiram um aviso a todas as entidades para respeitarem as licenças de filmagem em vigor para o torneio."