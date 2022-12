Alexi Lalas defende Brasil após críticas por danças na comemoração: 'Sinto muito por você'

O ex-zagueiro da seleção dos Estados Unidos, Alexi Lalas, saiu em defesa dos jogadores do Brasil após críticas por danças na comemoração dos gols. A resposta foi direcionada a Roy Keane, ex-atleta irlandês, que alfinetou o ato dos brasileiros.

A crítica de Alexi Lalas aconteceu no podcast que apresenta nas plataformas da Fox Sports. O apresentador afirmou que todo tipo de comemoração deve ser permitida após a marcação de um gol. Em seu comentário, o ex-atleta destacou "sentir muito pela vida" dos críticos amargurados.

Soccering starts right now on FOX right now. I most certainly will talk dancing and Ratt. You’re welcome. pic.twitter.com/A8RkYkWsYJ