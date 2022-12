Quem é Roy Keane? Conheça irlandês que criticou jogadores da Seleção Brasileira por dança

Surpreendentemente incomodado com a dança de jogadores brasileiros durante vitória contra a Coreia do Sul, o irlandês Roy Keane, ex-Manchester United, chamou atenção dos internautas pelas palavras.

O ex-meia definiu como 'desrespeitoso com o oponente' a atitude de atletas como Richarlison, Neymar, Paquetá e Vini Jr, até do técnico Tite, que dançaram após os 4 gols marcados pelo selecionado nacional.

"Eu acho que é realmente desrespeitoso com o adversário, e eles fazem isso toda hora", disse o irlandês para o veículo britânico ITV1, no intervalo da partida. "E ainda o treinador se envolve. Não acho que seja legal", disse após o treinador tentar executar a 'dança do pombo' após o gol do atacante do Tottenham (ING).

Quem é Roy Keane?

Keane é um jogador que atuou nos anos 90 e início dos anos 2000 no Manchester United e é considerado ídolo do clube e da seleção irlandesa. Ele era conhecido pela rispidez em campo e pela raça.

E também era conhecido pelo seu comportamento nada pacífico dentro de campo. Ele saiu do Manchester United por conta de uma briga com Sir Alex Ferguson, um dos maiores ídolo da história dos Diabos Vermelhos.

Pela Irlanda, Keane disputou atuou na Copa do Mundo de 1994 e foi convocado para a Copa de 2002. No entanto, curiosamente foi dispensado após ser acusado pelo técnico Mick McCarthy de simular uma lesão às vésperas do Mundial. Ele atuou em 67 jogos e marcou 9 gols. Como treinador, Roy Keane comandou duas equipes inglesas: Sunderland e o Ipswich Town.