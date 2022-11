Alemanha pode ser eliminada já na 2ª rodada da Copa do Mundo; entenda combinação

A Alemanha foi derrotada surpreendentemente em sua estreia da Copa do Mundo, ao perder por 2 a 1 para o Japão, na manhã desta quarta-feira (23). E com a derrota, os alemães estarão eliminados se perderem na 2ª rodada para Espanha, deixando a Copa do Mundo com uma rodada de antecedência.

A combinação que elimina a Alemanha só é possível pelos resultados de abertura do Grupo E. Após a 1ª rodada, a Espanha lidera o Grupo E com 3 pontos ao golear impiedosamente a Costa Rica por 7 a 0, seguida pelo Japão. também com 3. A Alemanha é a 3ª sem pontos e -1 de saldo, enquanto os costariquenhos também estão zerados, mas com -7 de saldo.

Legenda: A Alemanha saiu na frente, mas tomou a virada do Japão Foto: Divulgação / Alemanha

Jogos da 2ª rodada

A 2ª rodada do Grupo E reserva dois jogos, ambos no dia 27:

Japão x Costa Rica : Domingo (27), às 7h no Estádio Ahmad Bin Ali

Espanha x Alemanha : Domingo (27), às 16h no Estádio Al Bayt

Combinação fatal

Pela pontuação, a Alemanha não pode perder na 2ª rodada. Caso ela seja derrotada pela Espanha no domingo, estará eliminada, desde que o Japão empate com a Costa Rica. Isso porque, a Espanha chegaria aos 6 pontos e o Japão aos 4, com os alemães não podendo mais alcançar pelo menos a 2ª colocação após a 3ª rodada.

Assim, Alemanha e Costa Rica, pela 3ª rodada, na quinta-feira (1), às 16h no Estádio Al Bayt, seria apenas um melancólico "amistoso" para os germanicos.