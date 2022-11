Algoz da Alemanha, Takuma Asano joga no vice-lanterna do Campeonato Alemão; veja perfil

Ele entrou na história do futebol japonês ao marcar o gol da vitória do clube asiático contra a poderosa Alemanha. Takuma Asano, atacante do Bochum, vice-lanterna do Campeonato Alemão, entrou para mudar a história do jogo e dar 3 pontos totalmente inesperados para os azuis.

Curiosamente, o atacante recuperou-se justamente contra o país que hoje o abriga no futebol. No Bochum, o atacante asiático não marcou nenhum gol na temporada. Bem verdade que ele se lesionou em setembro, contra o Schalke 04, e não atuou mais pelo seu time desde então.

De lá para a Copa do Mundo, recuperou da lesão e voltou a atuar no amistoso do time japonês contra o Canadá.

Com o resultado, o Japão abriu 3 pontos na tabela de classificação do grupo E e complicou bastante os germânicos, que terão de vencer a Espanha na segunda rodada.