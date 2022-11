Alemanha x Japão na Copa do Mundo 2022: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

A Alemanha estreia na Copa do Mundo de 2022 nesta quarta-feira (23) contra o Japão. A partida ocorre no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, às 10h (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo E.

As demais seleções do chave são Espanha e Costa Rica, que duelam no Al Thumama, às 13h. Pelo regulamento, os dois melhores colocados avançam às oitavas de final e enfrentam participantes do Grupo F, que tem Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Nas Eliminatórias da Europa, a Alemanha ficou na liderança do Grupo J, com vaga direta e 90% de aproveitamento. No último amistoso antes do Mundial, bateu o Omã por 1 a 0 com gol do atacante Niclas Fullkrug.

Os japoneses se classificaram para a Copa do Mundo ao ficar na vice-liderança do Grupo B, atrás da Arábia Saudita. A equipe realizou três amistosos antes da estreia no Mundial: venceu os EUA (2x0), empatou com Equador (0x0) e perdeu para o Canadá (1x2).

ONDE ASSISTIR

A partida tem transmissão na TV Globo, no SporTV e no SporTV 2. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

Palpites

Prováveis escalações

Alemanha | Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Julian Brandt; Muller. Técnico: Hansi Flick.

Japão | Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino. Técnico: Hajime Moriyasu.

Alemanha x Japão | Ficha Técnica