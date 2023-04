Fortaleza x Fluminense: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza enfrenta o Fluminense pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (29) na Arena Castelão. As equipes entram em campo a partir das 16h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pode encerrar o mês de Abril invicto no confronto diante do tricolor carioca.

Depois de enfrentar uma sequência de três jogos fora de casa, com três vitórias, o Leão volta a jogar diante do seu torcedor, e a expectativa é de casa cheia no Castelão.

O elenco retornou à capital cearense na última quinta-feria, depois de vencer o Águia de Marabá em Belém pela Copa do Brasil. Vojvoda comandou duas atividades de treinamento antes da partida deste sábado, a grande novidade é o retorno de Thiago Galhardo.

Do lado do Fluminense a equipe também teve compromisso pela Copa do Brasil no meio de semana, contra o Paysandu, na terça-feira. Desde a quarta, a equipe carioca já treina na capital cearense.

Transmissão

O Premiere transmite a partida com exclusividade. Na rádio, a Verdinha também faz o jogo com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento - Dúvidas e ausências

Na Série A do Campeonato Brasileiro as duas equipes estão invictas até aqui. O Fortaleza tem uma vitória e um empate, somando quatro pontos, já o Fluzão está com 100% de aproveitamento e é líder da competição até aqui.

No mês de Abril, o Tricolor do Pici tem oito jogos de invencibilidade. O time de Vojvoda marcou em todas as partidas do mês, são 22 gols ao todo, com apenas 5 gols sofridos.

Tentando quebrar mais um tabu, o treinador argentino vai com força máxima para a partida contra o Tricolor das Laranjeiras. Vojvoda jamais venceu Fernando Diniz nos duelos entre os dois.

Para isso, o treinador argentino conta com o retorno importante de Thiago Galhardo no setor ofensivo. O atacante passou três jogos fora se recuperando de um trauma torácico e edema nos arcos costais, mas já deve ser utilizado como titular no confronto deste sábado.

Por outro lado, Juan Martin Lucero segue de fora. O artilheiro do time trata um estiramento muscular na coxa e realizu atividades na academia do clube, separado do elenco. Pedro Rocha e João Ricardo também são ausências certas.

No Fluminense, o principal desfalque é do lateral Marcelo. O jogador não atua desde a vitória do time contra o The Strongest, pela Libertadores, no dia 18 de abril. O craque já vinha sendo ausência nos dois últimos compromissos do Flu contra Athletico-PR e Paysandu.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Pochettino, Calebe; Moisés e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima, Keno, Ganso e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Palpites

Fortaleza x Fluminense | Ficha Técnica

Onde: Arena Castelão

Quando: 28/04/2023

Horário: 16h30

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Fabricio Porfirio de Moura