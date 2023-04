Fortaleza é soberano, domina Fluminense e mostra força no Brasileirão

Uma vitória marcante, que mostra a força de um projeto e um elenco para a Série A de 2023. Esse é o pretexto do triunfo do Fortaleza por 4 a 2 contra o Fluminense, neste sábado (29), na Arena Castelão. O placar é elástico, mas poderia ser (muito) maior, não fosse a atuação do goleiro Fábio.

Fortaleza 4x2 Fluminense | Melhores momentos

A percepção diante do time cearense ganha moral para a sequência do Brasileirão. Em três rodadas, é o líder provisório com sete pontos, acumulando agora o 9º jogo de invencibilidade na temporada - em sequência com Estadual, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

Legenda: Fernando Diniz e Vojvoda estão entre os principais técnicos do futebol brasileiro na atualidade Foto: Thiago Gadelha / SVM

No choque de estratégias, diante de um dos principais treinadores do país na atualidade (Fernando Diniz), que tinha sete vitórias consecutivas, o argentino Vojvoda foi assertivo no planejamento do duelo, desenhou o Leão para a transição em velocidade, o 1x1, e teve grande exibição coletiva para ser superior.

Moisés foi soberano pela esquerda e marcou duas vezes. Thiago Galhardo e Hércules completaram e participaram bem, mas Bruno Pacheco também brilhou. Assim, a confiança cresce, o time se fortalece e constrói roteiro de protagonismo.

A noite de Fábio

Legenda: O goleiro Fábio teve uma grande exibição e impediu um derrota ainda maior do Fluminense Foto: Thiago Gadelha / SVM

"Poderíamos ter sofrido muito mais (gols)”, disse Paulo Henrique Ganso, camisa 10 do Fluminense. Ao todo, o Fortaleza teve 17 chutes na meta de Fábio, que realizou pelo menos sete defesas difíceis.

Por isso, o placar não traduz o tamanho do volume. O 1º tempo foi de superioridade diante de uma escalação mista dos cariocas, com 2x0 e um controle, até sofrer o gol de Jhon Kennedy, que levou vantagem nos duelos com Brítez.

Na volta do intervalo, apesar da pressão, o time suportou e seguiu melhor, explorando os espaços. Moisés fez 3x1 e uma trocação deixou tudo no 4x2, mas a verdade é que o Leão era melhor, parou em Fábio e também desperdiçou chances claras com Guilherme, que entrou como centroavante no 2º tempo.

Logo, o ataque funcionou. Vojvoda consolidou o 4-2-3-1, permitindo que o time fosse agressivo e intenso com a bola, mas também reativo e objetivo quando necessário. No fim, o Leão mostrou repertório contra um rival de alto nível.

Sequência de jogos do Fortaleza

04.05 - Fortaleza x Estudiantes de Mérida-VEN | Castelão, às 21h, pela Sul-Americana

08.05 - Corinthians x Fortaleza | Neo Química Arena, às 20h, pela Série A

11.05 - Fortaleza x São Paulo | Arena Castelão, às 20h, pela Série A