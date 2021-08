Fortaleza tem aproveitamento de 42,8% nos pênaltis da temporada de 2021; veja cobranças

O Fortaleza somou dois empates nas últimas rodadas da Série A de 2021. Contra Juventude (1x1) e Santos (1x1), um fator comum: o time cearense teve um pênalti a favor na reta final e desperdiçou. A necessidade de melhorar o fundamento foi até reconhecida pelo técnico Vojvoda no sábado (21).

"Não é só o Pikachu, Bruno Melo, Robson ou Crispim que perdem pênalti, isso acontece com jogadores de todos os níveis. Mas temos de fazer uma autocrítica, sim, e buscar melhorar essa situação, focalizando a energia em treinar mais esses pênaltis", declarou o treinador argentino.

Em casa, o meia Lucas Crispim teve a chance de sacramentar o resultado, mas parou no goleiro santista João Paulo. No jogo seguinte, o lateral Bruno Melo carimbou a trave no Rio Grande do Sul.

Legenda: Em 20211 o Fortaleza perdeu uma disputa de pênalti com o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ao somar o rendimento da temporada, a equipe tem aproveitamento de 42,7% nas batidas individuais. No total, converteu apenas três das sete penalidades entre Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual.

Em abril, quando participou de uma disputa de pênaltis pela semifinal da Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Bahia com o placar de 4 a 2. Na ocasião, Bruno Melo e o atacante Robson não marcaram - essas cobranças não entraram no cálculo.

Pênaltis do Fortaleza na temporada 2021:

24.04 - Fortaleza (2) x (4) Bahia - disputa de pênalti na semifinal da Copa do Nordeste

Em jogo decisivo pela Copa do Nordeste, o time cearense ficou no empate sem gols com o Bahia e levou a decisão para os pênaltis. Nas batidas, Éderson e Crispim converteram, mas Bruno Melo e Robson perderam. O time foi eliminado, o que resultou na demissão do técnico Enderson Moreira.

05.05 - Pacajus 0x0 Fortaleza - Wellington Paulista perdeu um pênalti

Em um dos últimos jogos sem Vojvoda à beira do gramado, na época sob comando de Léo Porto, o time tricolor empatou sem gols com o Pacajus e desperdiçou um pênalti no Campeonato Cearense. O atacante Wellington Paulista chutou por cima da meta do goleiro Crismerio.

13.06 - Fortaleza 1x0 Sport - Wellington Paulista converteu um pênalti

Pela 3ª rodada da Série A, o Fortaleza realizou um jogo muito disputado contra o Sport e teve um pênalti a favor aos 34 minutos do 2º tempo na Arena Castelão. O atacante Wellington Paulista, que tinha deixado o banco de reservas, foi para a batida e garantiu a vitória.

27.06 - Grêmio 0x0 Fortaleza - Pikachu perdeu um pênalti

Fora de casa, pela 7ª rodada da Série A, o Fortaleza teve um jogo difícil contra o Grêmio e uma chance de inaugurar o marcador aos 13 do 2º tempo, mas Pikachu parou no goleiro Gabriel Chapecó. O curioso: aos 37, o goleiro Felipe Alves defendeu penalidade de Diego Souza.

29.07 - Fortaleza 2 x 1 CRB - Wellington Paulista converteu dois pênaltis

Na Copa do Brasil, em jogo de ida das oitavas de final, o Fortaleza estava perdendo na Arena Castelão, mas conseguiu a virada contra o CRB com duas penalidades convertidas por Wellington Paulista. Os lances ocorreram no 2º tempo, aos 26 e 32 minutos.

21.08 - Fortaleza 1x1 Santos - Lucas Crispim perdeu um pênalti

Em casa, pela 16ª rodada da Série A, o Fortaleza criou muitas chances e marcou logo com Lucas Crispim, mas Sánchez empatou na sequência do 1º tempo. Já nos acréscimos, aos 47, o Leão teve um pênalti a favor. Crispim bateu, e o goleiro João Paulo pegou.

21.08 - Juventude 1x1 Fortaleza - Bruno Melo perdeu um pênalti

No estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, pela 17ª rodada da Série A, o Fortaleza abriu o placar com Benevenuto, sofreu o empate com Ricardo Bueno e teve um pênalti aos 39 do 2º tempo. O lateral Bruno Melo foi para a cobrança e acertou a trave esquerda do goleiro Carné.