Vojvoda minimiza pênalti perdido pelo Fortaleza e aponta desempenho abaixo da média

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, não ficou satisfeito com o desempenho do time no empate em 1 a 1 contra o Juventude, no último sábado, em Caxias do Sul (RS). O treinador argentino minimizou o erro na cobrança de pênalti do lateral Bruno Melo, mas afirmou que a equipe ficou "abaixo" do que foi apresentado nas últimas partidas.

Assista à entrevista

Segundo Vojvoda, o Leão do Pici não conseguiu impor um ritmo de jogo favorável e necessário para manter o controle da partida durante os 90 minutos. Ele afirmou que, principalmente no segundo tempo, a equipe não conseguiu manter a posse da bola e acabou pressionado pelo Juventude.

"O time não fez a partida que vinha fazendo nos últimos jogos, até começamos ganhando, mas o comando o jogo não era do Fortaleza. Havia um equilíbrio. O adversário chegou ao empate e não tivemos o controle da partida", disse.

O técnico do Fortaleza ainda lamentou as chances perdidas, destacando uma jogada em que o Robson Crispim não conseguiu finalizar e alguns chutes para fora.

"No segundo tempo, o adversário teve controle de bola, e não soubemos jogar com os espaços. Tivemos uma situação em que Robson não conseguimos finalizar e tivemos o pênalti perdido. Essas são partidas que podem chegar a essa situação, mas agora é levantar a cabeça e pensar na recuperação e na partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil", afirmou o Vjovoda.

Pênalti perdido

Sobre o pênalti perdido pelo por Bruno Melo aos 40 minutos do segundo tempo, o treinador argentino teve um postura conservadora e cautelosa, poupando críticas ao atleta. Vojvoda destacou que esse tipo de erro é pontual e que pode acontecer em qualquer partida de futebol, independente do nível ou compeonato.

O treinador ainda minimizou, apesar de revelar uma certa preocupação, com o fato de que o Fortaleza converteu apenas três dos últimos sete pênaltis cobrados.

Juan Pablo Vojvoda técnico do Fortaleza É uma situação de futebol. O pênalti, às vezes, depende do momento emocional do time ou do jogador. Falhamos nos pênaltis que erramos, mas não quero focar nesses erros pontuais, quero focar no desempenho da equipe, que ficou abaixo do que já mostramos em jogos como o do Santos", disse.

"Não só é o Pikachu, Bruno Melo ou Robson Crispim que perdem pênalti, isso acontece com jogadores de todos os níveis. Mas temos de fazer uma autocrítica, sim, e buscar melhorar essa situação, focalizando a energia em treinar mais esses pênaltis", completou.

Próximo desafio

Perguntado se o desempenho abaixo da média no último jogo, contra o Juventude, pela Série A do Campeonato Brasileiro, pode atrapalhar a equipe mentalmente, Vojvoda foi sucinto ao dizer que não.

Para o treinador, o elenco do Fortaleza está bem preparado para atuar de forma competitiva, e que ainda pode melhorar alguns aspectos.

"Não acho que isso vai nos prejudicar porque temos um time forte mentalmente. Falhamos como falham todos, até porque esse é um esporte, e isso acontece, mas a equipe está com um bom nível de competitividade e sabemos que devemos melhorar, mas vamos trabalhar para buscar essa melhora", disse Vojvoda.

O foco é preparar o plano de jogo para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira (25), pela Copa do Brasil, no estádio do Morumbi. A partida está marcada para as 21h30.