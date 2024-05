Torcedores do Fortaleza comemoram pênalti perdido por Caio Alexandre em eliminação do Bahia

Torcedores do Fortaleza têm compartilhado nas redes sociais vídeos comemorando o pênalti perdido por Caio Alexandre na eliminação do Bahia para o CRB na semifinal da Copa do Nordeste. O jogador deixou o Fortaleza para defender o Bahia em 2024.

Após empate em 0 a 0 no tempo normal, a decisão da vaga na final da Copa do Nordeste entre Bahia e CRB foi para os pênaltis. Após uma sequência de acertos, Caio Alexandre perdeu seu pênalti e o CRB avançou para enfrentar o Fortaleza na decisão.

Torcedores do Fortaleza, que acompanhavam as cobranças de pênaltis após o Tricolor do Pici golear o Sport por 4 a 1, vibraram com o pênalti perdido pelo ex-jogador do Leão e a consequente eliminação do Bahia, que não será o adversário do Fortaleza na final.

VEJA VÍDEOS

A final entre Fortaleza e CRB será disputada em jogos de ida e volta, que devem acontecer nos dias 5 e 9 de junho, segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF.