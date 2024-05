Caio Alexandre perde pênalti, CRB elimina o Bahia e enfrenta o Fortaleza na final do Nordestão

O CRB será o adversário do Fortaleza na final da Copa do Nordeste 2024. Jogando fora de casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), a equipe alagoana venceu o Bahia nos pênaltis e vai enfrentar o Tricolor do Pici na decisão do Nordestão.

Após empate em 0 a 0 no tempo normal, a decisão da vaga na final da Copa do Nordeste entre Bahia e CRB foi para os pênaltis. Após uma sequência de acertos, Caio Alexandre, ex-Fortaleza, perdeu o seu pênalti e o CRB avançou para a final.

O CRB terá como adversário na final do Nordestão o Fortaleza, que goleou o Sport por 4 a 1, jogando na Arena Pernambuco. As finais devem ser disputadas nos dias 5 e 9 de junho, segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF.