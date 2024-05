Fortaleza garante premiação na Copa do Nordeste com vaga na final; veja valor

O Fortaleza avançou à final da Copa do Nordeste de 2024. A classificação ocorreu neste domingo (26) com vitória por 4 a 1 contra o Sport, na Arena Pernambuco, garantindo também uma premiação na competição.

Com o avanço, o time cearense embolsa, no mínimo, R$ 1,3 milhão - cota do vice-campeão. Caso conquiste a taça, a equipe ganha R$ 2,3 milhões como bônus. No geral, o Leão faturou, pelo menos, R$ 5,8 milhões, que podem virar até R$ 6,6 milhões caso seja campeão.

Para além das cotas da finalíssima (campeão ou vice), os comandados de Vojvoda garantiram R$ 3,3 milhões pela presença na fase de grupos, R$ 525 pelas quartas e R$ 735 mil nas semifinais. Na história, o clube ganhou o Nordestão em 2019 e 2022.

Em busca da taça, o Fortaleza tem pela frente o CRB - jogos de ida e volta. As datas e os horários ainda não foram definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os demais representantes cearenses no torneio foram o Ferroviário, que se despediu na 1ª fase premilinar, o Iguatu, que foi eliminado na fase seguinte e não chegou na fase de grupos, e o Ceará, que deixou a Copa do Nordeste nas quartas de final.

Premiações da Copa do Nordeste de 2024

Fase preliminar

1ª fase: R$ 126 mil

2ª fase: R$ 189 mil

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,3 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, Náutico e ABC): R$ 2,5 milhões.

Cota 3 (Botafogo-PB, Juazeirense-BA, Altos-PI e América-RN): R$ 1,9 milhão.

Cota 4 (Treze-PB, Itabaiana-BA, River-PI e Maranhão): R$ 1,2 milhão.

Fase mata-mata

Quartas de final: R$ 525 mil

Semifinal: R$ 735 mil

Vice-campeão: R$ 1,3 milhão

Campeão: R$ 2,1 milhões