Tinga lamenta chances perdidas pelo Fortaleza contra o Juventude: “ter mais eficiência”

O Fortaleza empatou pela segunda vez consecutiva na Série A do Brasileiro de 2021. Novamente, teve um pênalti na reta final da partida, mas desperdiçou, dessa vez contra o Juventude no Rio Grande do Sul. Após placar de 1 a 1 neste sábado (21), o lateral Tinga lamentou as chances perdidas.

"A gente fez um bom 1º tempo, com várias oportunidades, mas não caprichamos, tem de ter mais eficiência. Depois, no 2º tempo, teve mais uma oportunidade com o Robson, pênalti perdido, então esse ponto é complicado perder, mas pelo menos conseguimos o empate”, afirmou.

O lance em questão ocorreu aos 40 do 2º tempo, com o lateral Bruno Melo acertando a trave. Na última rodada, diante do Santos, o meia Lucas Crispim parou no goleiro João Paulo. Apesar da oscilação, Tinga tratou de concentrar o foco no duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil.

“É levantar a cabeça que quarta tem a Copa do Brasil. Precisa virar a chave e descansar para fazer um grande jogo”, apontou o capitão tricolor.

O confronto de ida pelas quartas de final da competição nacional ocorre na próxima quarta-feira (25). A bola rola às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. A volta é em 15 de setembro, na Arena Castelão.