Ex-Ceará, Fernando Prass leva gol de cavadinha de Ludmilla no jogo Futebol Solidário; veja vídeo

O ex-goleiro do Ceará, Fernando Prass, sofreu um gol de cavadinha da cantora Ludmilla durante o jogo Futebol Solidário, que reúne jogadores, ex-jogadores e artistas para arrecadar recursos para o Rio Grande do Sul, alvo de enchentes nas últimas semanas.

Aos cinco minutos do primeiro tempo da partida, que está sendo disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), Ronaldinho Gaúcho disparou em velocidade e tocou para Ludmilla. Com o pé direito, a cantora encobriu Fernando Prass e estufou as redes do estádio.

VEJA O VÍDEO DO GOL

Ludmilla faz parte do time União, que conta ainda com Carlos Germano, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho, José Loreto, Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson. O técnico é Mano Menezes.

Do outro lado, no time Esperança, estão Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D'Alessandro, Roger Flores, Nenê, Wesley Safadão, Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto. O técnico é Dorival Júnior.