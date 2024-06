Eslováquia x Romênia na Eurocopa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Eslováquia e Romênia entram em campo nesta quarta-feira (26), às 13h (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo E, ao lado de Bélgica e Ucránia.

A seleção eslovaca chega para a última rodada da fase de grupos na terceira colocação do grupo E, com 3 pontos conquistados. Já a seleção romena está na primeira colocação, com os mesmos 3 pontos conquistados.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Eslováquia

Titulares: Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda; Ivan Schranz, Róbert Bozeník e Lukás Haraslín.

Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda; Ivan Schranz, Róbert Bozeník e Lukás Haraslín. Técnico: Francesco Calzona.

Romênia

Titulares: Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Nicusor Bancu; Razvan Marin, Marius Marin e Nicolae Stanciu; Dennis Man, Denis Dragus e Valentin Mihaila.

Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Nicusor Bancu; Razvan Marin, Marius Marin e Nicolae Stanciu; Dennis Man, Denis Dragus e Valentin Mihaila. Técnico: Edward Iordanescu.

Eslováquia x Romênia | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Eurocopa

Local: Estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt (Alemanha)

Data e Horário: quarta-feira (26), às 13h (de Brasília)