Mancini fala sobre possibilidade de saída de Pulga do Ceará após consulta do Corinthians: ‘terrível’

O técnico do Ceará, Vagner Mancini, comentou sobre a possibilidade do atacante Erick Pulga ser negociado com o Corinthians. Na última semana, o Diário do Nordeste noticiou que o time paulista fez uma consulta para saber a situação do jogador de 23 anos.

“Seria terrível, porque hoje o Pulga acaba fazendo nosso time diferente na parte ofensiva. Se não tivéssemos ele, a gente teria muito mais dificuldade nos jogos”, explicou Mancini em entrevista coletiva após a vitória do Ceará sobre a Chapecoense, no último domingo (26).

Ele acaba sendo uma peça que abre espaços para que os jogadores joguem. Sempre que o adversário disponibiliza um jogador a mais na cobertura, ele abre o espaço. Ele é de fundamental importância. Vagner Mancini Técnico do Ceará

Legenda: Erick Pulga comemora gol pelo Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

As informações da consulta do Corinthians por Erick Pulga são do ge, que confirmou que apesar do interesse, nenhuma proposta oficial da equipe paulista pela contratação do atacante foi feita. A contratação do atacante custaria entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões.

“Sinceramente não acredito que ele vá sair, porque a gente conversa muito sobre isso internamente no Ceará”, completou Mancini. O camisa 16, de apenas 23 anos, é o artilheiro do Ceará na temporada. Ao todo, são dez gols marcados e duas assistências.