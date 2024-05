Ceará vive sua maior sequência de invencibilidade desde que voltou à Série B; veja números

A vitória do Ceará sobre a Chapecoense representou o aumento da sequência de invencibilidade do Vovô na Série B do Brasileirão. A equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini não perde há cinco jogos, com três vitórias e dois empates nas últimas partidas.

Esta é inclusive a melhor sequência de resultados do Alvinegro de Porangabuçu desde que retornou à Série B, na temporada passada. Na Série B de 2023, a maior sequência de invencibilidade havia sido de apenas quatro jogos, inferior à sequência atual.

SEQUÊNCIA INVICTA DO CEARÁ NA SÉRIE B

Ceará 2-2 CRB | 3ª rodada

Novorizontino 0-3 Ceará | 4ª rodada

Ceará 2-1 Amazonas | 5ª rodada

Operário-PR 0-0 Ceará | 6ª rodada

Ceará 2-1 Chapecoense | 7ª rodada

Legenda: O atacante uruguaio Facundo Barceló comemora gol pelo Ceará contra o CRB Foto: Kid Júnior / SVM

A última derrota do Ceará na atual edição da Série B aconteceu na segunda rodada, disputada no dia 29 de abril, quando a equipe perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, jogando fora de casa, no interior de São Paulo.

Para buscar manter a sequência invicta, o Vovô enfrenta na próxima sexta-feira (31) o Coritiba, na Arena Castelão, em confronto válido pela oitava rodada da Série B. O Alvinegro ocupa atualmente a quinta colocação, com 12 pontos em sete jogos.