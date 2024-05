Fortaleza disputa terceira final da Copa do Nordeste, a oitava de um time cearense; veja retrospecto

O Fortaleza está confirmado na final da Copa do Nordeste 2024 e irá disputar a sua terceira decisão do torneio regional. Anteriormente, o Tricolor do Pici disputou as finais de 2019, contra o Botafogo-PB, e de 2022, contra o Sport. O adversário da vez será o CRB.

Nas outras duas finais de Copa do Nordeste que disputou, o Fortaleza foi campeão em ambas, superando Botafogo-PB e Sport nas decisões. Em 2024, o Leão quer manter 100% de aproveitamento em finais do Nordestão e conquistar o seu tri-campeonato.

Legenda: Fortaleza na final da Copa do Nordeste de 2019 Foto: Gustavo Simão/Fortaleza

Considerando uma abrangência maior, esta será a oitava final da Copa do Nordeste com um representante cearense. O Ceará esteve presente em cinco dessa finais, enquanto o Fortaleza disputou duas delas, indo agora para a sua terceira.

Outro detalhe importante é que esta será a sexta final seguida da Copa do Nordeste com a presença de uma equipe cearense. Em 2024, as finais entre Fortaleza e CRB devem ser disputadas nos dias 5 e 9 de junho, segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF.

HISTÓRICO DE FINAIS DO NORDESTÃO COM CEARENSES