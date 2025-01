Marinho presenteia Rainha Marta com camisa do Fortaleza: 'Obrigada pelo carinho'

A Rainha Marta foi presenteada com a camisa 11 do Fortaleza. Marinho, atacante do time cearense, enviou a peça para a atleta da seleção e do Orlando Pride através de uma companheira de equipe dela.

Rafaelle Carvalho, zagueira da seleção brasileira e também atleta do time americano, foi a responsável por entregar o mimo. Ela registrou o momento em vídeo e publicou nas redes sociais.

“Está entregue!”, disse Rafaelle.

“Que moral, hein, cara! Obrigada mesmo, de coração. Obrigada pelo carinho, Marinho. Pode deixar que vou providenciar a sua. Valeu? Beijo”, respondeu Marta.

“Tá devendo”, completou a amiga.

Marta, eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, anunciou a renovação com o Orlando Pride por mais duas temporadas. Nos Estados Unidos desde 2017, a atacante atuou no fortalecimento da modalidade no clube. Em 2024, ela foi uma das lideranças na conquista do título da NWSL, a principal liga nacional.

Marinho, camisa 11 do Leão do Pici, repostou o vídeo nas redes sociais dele. O jogador está na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda desde 2023.

VEJA VÍDEO: