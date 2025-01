Fortaleza terá maior patrocínio da história do futebol cearense; veja valores

O Fortaleza deve anunciar nos próximos dias o novo patrocinador master, que será uma casa de apostas online (Cassino.Bet). O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor deverá receber R$ 35 milhões por temporada, com um vínculo de dois anos.

Será o maior patrocínio da história do futebol cearense. O valor total do contrato, portanto, chegará a R$ 70 milhões, superando em R$ 30 milhões o que o Leão recebeu do patrocinador máster anterior em dois anos. O Fortaleza ainda poderá arrecadar bônus por metas atingidas.

No contrato anterior, a Novibet pagou R$ 20 milhões por ano em cada temporada. O Fortaleza optou por não renovar o vínculo com a empresa no início de 2025.