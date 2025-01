Michael Quarcoo estreia, e Fortaleza volta a ter jogador africano em time profissional

Após quase dez anos, o time principal do Fortaleza voltou a ter um jogador africano. Michael Quarcoo, destaque na categoria de base e que subiu para o profissional, entrou em campo no duelo contra o Cariri, quando a equipe venceu por 7 a 0.

O ganês entrou aos 32 minutos do segundo tempo da partida realizada no Estádio Presidente Vargas. O atacante celebrou a estreia como profissional.

"Estou muito feliz, fiz minha estreia no profissional hoje e estou muito feliz por isso. Estou trabalhando duro para focar em tudo e em breve devo melhorar, vou dar o melhor de mim para ajudar essa equipe", afirmou.

A última vez que um atleta da África vestiu a camisa Tricolor foi em 2005, no duelo contra o Corinthians, pela Série A daquele ano. Aluspah Brewah, nascido em Freetown, na Serra Leoa foi quem vestiu a camisa tricolor. O último jogo pelo time cearense foi um amistoso, em 2006.

Quarcoo foi um dos quatro atletas que receberam oportunidade de Juan Pablo Vojvoda para atuar na equipe principal. O jogador marcou dois gols na Copinha de 2025 e chegou ao clube após captação do Departamento de Inteligência do CT Ribamar Bezerra. O clube também mantém parceria com a Academia de Futebol de Angola.