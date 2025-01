Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para duelo contra o Maracanã; veja detalhes

O Fortaleza abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Maracanã. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h30 (de Brasília), nesta quinta-feira (30)

O torcedor que quiser confirmar presença, basta acessar o site sociofortaleza.com.br e garantir lugar. Os planos Conselheiro, Sócio Proprietário, Remido, Leão do Pici, Leão do Pici (Recarga), Leão de Aço e Leão de Aço (Recarga) já podem fazer o check-in. Os outros planos também abrem nesta terça-feira, a partir das 16h (de Brasília). São os seguintes: Leão Fiel, Leão Pelo Brasil, Leão do Interior, Leão Fiel (Recarga), Leão do Interior (Recarga), É o Laion e É o Laion (Recarga).

Os interessados em comprar ingressos, é possível adquirir bilhetes no site Leão Tickets ou nas lojas físicas (Lojas Leão 1918, Laion World, Arena Leão, Loja Leão 100, Leão Container, Carcalaion Store (Del Passeo), Tricolaço ou Amor Eterno).

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Visitante: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.