Autor de gol do Ceará, Aylon lamenta empate diante do Confiança: 'A gente se desgastou muito no clássico'

O Ceará viu o Confiança abrir o placar e empatou com gol de Aylon, no segundo tempo. As equipes se enfrentaram em jogo da terceira rodada do Nordestão nesta quarta-feira (12), na Arena Castelão. O Alvinegro vinha de 12 vitórias como mandante no estádio. O atleta lamentou o resultado, reconheceu que o time estava abaixo na etapa inicial e destacou a estreia na Copa do Brasil.

“É um sabor amargo, a gente teve que correr atrás. Um primeiro tempo abaixo que a gente fez... A gente se desgastou muito no clássico (contra o Fortaleza), e sabíamos que o nosso nível de concentração tinha que ser igual ou maior que o clássico. Infelizmente hoje a gente entrou abaixo. Tivemos uma infelicidade no último lance do primeiro tempo. Não fizemos (gol) nas oportunidades e acabamos sofrendo gol numa bola desviada. Mas o jogo foi todo nosso”, avaliou o jogador em entrevista ao Premiere.

O próximo desafio do Alvinegro será diante do Sergipe, na estreia da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no dia 19 de fevereiro, no Batistão. Aylon destaca a importância de fazer ajustes para o duelo.

“É descansar e arrumar o que tem para arrumar. Tem uma partida difícil na Copa do Brasil. Fazia tempo que a gente não empatava em casa, vínhamos numa sequência de vitórias grande, mas uma hora tinha que acontecer, infelizmente foi hoje. Agora é juntar as forças para que a gente consiga embalar de novo na reta final do Cearense e na Copa do Brasil”, completa.