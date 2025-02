Ceará x Confiança-SE: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Depois de vencer o primeiro Clássico-Rei da temporada, o Ceará vira a página e encara o Confiança-SE, nesta terça-feira (11), às 21h30, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O Vozão, que tem três pontos somados na competição regional, tenta manter sequência positiva e, para isso, enfrenta o time sergipano que também vive bom momento neste começo de ano. O confronto está marcado para a Arena Castelão, na capital cearense.

A vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no último final de semana, deu ainda mais moral para o time alvinegro, que foi formulado para a nova temporada. Em sete jogos no ano, o Ceará soma seis vitórias e apenas uma derrota. Inclusive, o único resultado negativo também foi pela competição regional, na estreia, para o Náutico, em Recife.

Do outro lado, o Dragão chega embalado depois de vencer o Clássico Maior contra o Sergipe por 2 a 1, pelo Campeonato Sergipano. Ronald Camarão e Neto Oliveira marcaram os gols do triunfo do Confiança, pelo estadual. Quando o assunto é Copa do Nordeste, o Dragão perdeu na estreia para o CSA, mas venceu o Náutico, por 1 a 0, dentro de casa.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO EMBALADO

O Alvinegro vive momento positivo na temporada, depois de desconfiança da torcida com as peças contratadas para o ano. Ao todo, o Ceará fez 16 contratações, com foco principalmente na Série A. Antes disso, o Vovô divide as atenções entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. No torneio estadual, o Alvinegro está classificado para as semifinais e aguarda o vencedor de Horizonte e Maracanã, enquanto no regional ainda vive as primeiras partidas.

Para o duelo desta quarta-feira, o torcedor do Ceará pode esperar um time mais “alternativo”, parecido com o Ceará que iniciou o confronto diante do CSA, na última semana, no PV. Lá, o treinador alvinegro aproveitou para testar algumas peças e rodar o elenco. Das contratações feitas até aqui, restam apenas as estreias de Bruno Tubarão e Alejandro Martínez.

No meio-campo, quem vive bom momento é Lucas Mugni. O camisa 10 do Vovô marcou gol de falta e participou diretamente do segundo gol da vitória no Clássico-Rei. Em entrevista recente, o atleta espera superar a temporada passada, quando deu 10 assistências e 3 gols. Em 2025, o jogador atuou em 6 duelos, com 3 passes para gols e uma bola na rede.

No setor ofensivo, a artilharia é puxada por Pedro Henrique, que tem três gols marcados. O jogador de 34 anos é um dos destaques da equipe alvinegra em 2025. Logo atrás, a lista de gols marcados é puxada por Fernandinho e Aylon, com dois gols cada.

DRAGÃO PREPARADO

Depois de vencer o Clássico Maior por 2 a 1, no último final de semana, o Confiança teve dois treinos para encarar o Ceará. O Trovão Azul, sob comando de Waguinho Dias, lidera o Campeonato Sergipano com 16 pontos somados, tendo conquistado 5 vitórias e 1 empate em 6 jogos.

Um desfalque certo para o duelo diante do Ceará, no lado sergipano, é o volante André Lima, que sofreu entorse no joelho e deve ficar fora por três jogos. Além dele, o Dragão tem ainda os lesionados Thiago Santos, Will Viana e Guilherme Teixeira.

Com quatro gols marcados, Rodriguinho é o artilheiro do Confiança na temporada. A sequência tem ainda o colombiano Breiner Camilo e Neto Oliveira, com três gols cada. Peça mais utilizada por Waguinho na temporada é o ponta Ronald Camarão, de 24 anos, que chegou neste ano depois de passagem pelo Botafogo-SP.

O Confiança tem à frente Waguinho Dias, que toca o projeto para 2024, que tem as competições do Sergipano, Nordestão, Copa do Brasil e Série C. O comandante do Trovão Azul avaliou a postura do seu time contra o Ceará.

“Vão ver uma equipe consistente, que vai brigar a todo instante pela vitória, e que não se entrega fácil. Apesar de que jogaremos contra o Ceará, que é uma equipe de Série A, muito forte e com várias peças de renome, vamos lá para mostrar quem é o Confiança”, destacou Waguinho Dias.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Dieguinho, Éder, Willian Machado e Eric Melo; Lourenço, Rômulo e Matheus Araújo; Alejandro Martínez, Galeano e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

Confiança-SE: Rafael Mariano, Weriton, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Luiz Otávio e Rafinha (Adryan); Ronald Camarão, Rodriguinho e Neto. Técnico: Waguinho Dias.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CONFIANÇA-SE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 12/02/25 (quarta-feira)

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

Assistente 1: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Assistente 2: Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)

Quarto Árbitro: Francisco Luan Adriao da Silva (CE)