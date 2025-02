CBF divulga tabela da Série A; 1º Clássico-Rei será na 13ª rodada, em julho

A CBF divulgou nesta quarta-feira (12) a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Assim, os dois representantes cearenses, Fortaleza e Ceará, já conhecem seus adversários na estreia em março, assim como as datas prévias dos Clássicos-Rei e toda sequência de jogos até a 38ª rodada.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro deve acontecer entre os dias 29, 30 e 31 de março, que formam a data-base dos jogos de estreia dos 20 times.

O Fortaleza, 4º lugar na Série A de 2024, será mandante na 1ª rodada, ao enfrentar o Fluminense, no Castelão. Já o Vovô, de volta à Série A, estreia fora de casa, contra o Red Bull Bragantino.

Estreia do Fortaleza

Fortaleza x Fluminense - 29/03 (sáb), 30/03 (dom) ou 31/03 (seg)

Estreia do Ceará

Red Bull Bragantino SP x Ceará - 29/03 (sáb), 30/03 (dom) ou 31/03 (seg)

Datas dos dois Clássicos

O 1º Clássico-Rei da Série A em 2025 será disputado na 13ª rodada, nos dias 12, 13 ou 14 de julho, com mando do Fortaleza. O Clássico-Rei do returno será na 32ª rodada, nos dias 29 ou 30 de novembro ou 1º de dezembro, com mando do Ceará.