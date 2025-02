Santa Cruz negocia com Thiago Galhardo, do Fortaleza

O Santa Cruz negocia a contratação do atacante Thiago Galhardo, do Fortaleza. O atacante deve rescindir contrato com o Tricolor de Aço e fechar em definitivo com o time pernambucano. A informação é o ge.

O atacante, de 35 anos, tem contrato com o Leão até o fim de 2025, mas negocia para rescindir com o Fortaleza. Fora dos planos do clube, Galhardo jogou a temporada passada pelo Goiás, da Série B. Ele chegou a negociar sua ida ao Athletic/MG no início do ano mas a negociação não avançou.

A chegada ao Pici foi em 2022, com status de grande reforço. Ao todo, somou 100 partidas pelo Leão, com 27 gols marcados e oito assistências. No período, se sagrou campeão cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2024). Nos últimos dias, o atleta até manifestou o desejo de atuar no exterior.