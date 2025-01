Ceará irá usar camisa branca pedindo paz nos estádios em confronto contra o Iguatu

Nesta quarta-feira (29), o Ceará encara o Iguatu, às 20h30, no Estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Mesmo sendo mandante, o Vovô irá abrir mão do tradicional uniforme listrado para usar um kit de jogo totalmente branco. A medida do clube tem como finalidade promover a conscientização dos torcedores em prol da paz nos estádios.

Além disso, o elenco irá entrar em campo com um patch especial na manga da camisa com a palavra “PAZ” em destaque. A mensagem que o Ceará quer passar é para os torcedores alvinegros conservarem um ambiente “pacífico, acolhedor e harmonioso” nas arquibancadas.



O jogo do Vovô contra o Ferroviário, no último domingo (26), ficou marcado pela briga envolvendo as torcidas organizadas do Ceará TOC (Torcida Organizada do Ceará) e MOFI (Movimento Organizada Força Independente) resultando na suspensão de ambas dos jogos do Alvinegro, decisão determinada pelo TJDF-CE.



Ainda por determinação judicial, o clube irá acatar a recomendação de estender faixas com dizeres de paz nos jogos em casa, já começando nesta quarta-feira (29), em confronto contra o Iguatu, no PV.



