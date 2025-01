Floresta x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Floresta se enfrentam nesta quarta-feira (29), pela 3ª rodada do Campeonato Cearense 2025. O duelo será no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 19h (de Brasília).

TV Diário, Verdinha 810, Tempo Real do Diário do Nordeste

Como chegam as equipes

O Ferroviário chega pressionado para o confronto após duas derrotas no Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra perdeu para Horizonte e Ceará, tendo apenas 3 rodadas para buscar a classificação. Na última colocação do Grupo B, ainda sem pontos, o time coral corre risco de não se classificar e ir para o quadrangular do rebaixamento se não vencer.

O técnico Tiago Zorro, pressionado no cargo, ainda terá como opções os experientes Ciel com desconforto na panturrilha e Janeudo com estiramento no quadríceps anterior. Ambos avançaram na recuperação e estão em transição com o departamento físico do clube.

Legenda: O Floresta vem bem no Campeonato Cearense após duas rodadas Foto: Kely Pereira / Floresta

Já o Floresta, chega em situação mais tranquila para o confronto. Na vice-liderança do Grupo A , Verdão tem 4 pontos em duas rodadas e está na zona de classificação para as quartas de final. O Lobo venceu o Barbalha na estreia por 3 a 1 no Domingão e empatou com o Iguatu fora de casa por 1 a 1.

A equipe treinada por Marcelo Chamusca pode encaminhar sua classificação em caso de vitória diante dos corais.

Prováveis escalações

Floresta

Wilderk, Mateus Ludke, Állefe, Fernando, Ícaro, Rafael Furlan, Lucas Gonçalves, Guilherme Nunes, Alisson Taddei, Ruan e Luan Viana. Técnico: Marcelo Chamusca

Ferroviário

Sivaldo Júnior, Rikelmy, Jeffão, João Cubas, Wesley Junio, João Vitor, Gharib, Willyam Maranhão, Allanzinho, Pablo Alves e Kiuan. Técnico: Tiago Zorro

FICHA TÉCNICA:

Floresta x Ferroviário

Data e hora: 29/01, às 19h (de Brasília)

Estádio: Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: AVELAR RODRIGO da Silva

Assistente 1: ZAQUEU Eleutério LINHARES

Assistente 2: Franco Weber Gomes Albuquerque