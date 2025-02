Italo Ferreira vence em Abu Dhabi e vira número 1 do mundo no surfe

Italo Ferreira conquistou pela primeira vez na carreira um título em uma piscina de ondas. Neste domingo (16), com uma grande campanha em Abu Dhabi, o campeão olímpico e mundial enfrentou o surfista da Indonésia Rio Waida. Essa foi a decisão da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, nos Emirados Árabes.

Para vencer, ele teve um somatório alto de 17.27, combinando duas notas na casa do excelente (8.67 + 8.60). Com o título, Ítalo garantiu o número 1 do mundo do ranking da WSL. A norte-americana Cailtin Simmers foi campeã do feminino.

Italo Ferreira se junta a Gabriel Medina e Filipe Toledo como os únicos brasileiros campeões em piscinas de ondas. Assim, eles mostram ao mundo que o Brasil é praticamente imbatível em campeonatos desse formato.

Isso porque em todas as finais desde 2018 houve presença de brasileiros. Estes, perderam apenas uma vez. Gabriel Medina e Filipinho decidiram o título em três oportunidades, Italo Ferreira foi à última final e agora conquista o título da estreia da etapa em Abu Dhabi.

Marcado na história

Pela primeira o Oriente Médio foi palco de uma etapa da elite do Circuito Mundial de Surfe. Italo Ferreira crava seu nome na história como o vencedor desse evento ao vencer Rio Waida.

O potiguar, logo nas primeiras ondas da bateria, mostrou muita confiança. Com manobras fortes de borda e progressividade, ele começou a bateria com 8.67 para a direita e 8.60 para a esquerda.

Mesmo indo bem nas suas primeiras ondas, o surfista da Indonésia não havia conseguido chegar na casa dos 8 pontos. Depois das ondas espetaculares de Italo, Rio ainda tentou a reação, mas o título já estava destinado a ser do primeiro campeão olímpico da história.

Mesmo com o título já garantido, o potiguar ainda podia surfar duas ondas na piscina. Com uma bandeira do Brasil nos ombros, o "brabo" entrou na direita de base troca e comemorou muito com a torcida.

Caitlin Simmers é campeã da segunda etapa da WSL

A atual campeã mundial não para de impressionar o mundo. Com apenas 18 anos, norte-americana Caitlin Simmers derrotou a australiana Molly Picklum. A bateria foi muito disputada.

Caitlin abriu com uma nota 8.67 para a direita e fechou a bateria com um 7.43 para a esquerda. Com um somatório total de 16.10, ela garantiu o título da etapa histórica no Oriente Médio.

Resultados finais

Masculino

Italo Ferreira: 17.27 (8.67 + 8.60) Rio Waida: 14.50 (7.83 + 6.67)

Feminino