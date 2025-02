Ferroviário x Tirol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Tirol neste sábado (15), às 16h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2025.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

TV Diário, GE.globo/ce, TVC e FCF TV

Como chegam as equipes

O Ferroviário chega para o confronto animado pelas últimas duas atuações. A vitória contra o Cariri por 2 a 0 que valeu a classificação para as quartas, e a derrota para o Vitória em Salvador pela Copa do Nordeste. No jogo do Barradão no meio de semana, a equipe perdeu por 2 a 1 mas fez boa partida.

O técnico Tiago Zorro deve contar com o que tem de melhor para a partida e ganhou reforços. O goleiro Matheus Cavichioli e o atacante Samuel Almeida foram anunciados.

Legenda: O atacante Samuel Almeida foi recém contratado pelo Ferroviário Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Samuel, de 24 anos, veio do Potiguar de Mossoró-RN e era artilheiro da equipe no Estadual, com quatro gols.

"Chego muito feliz, motivado, muito grato em receber o convite, time de massa e time de camisa. A gente sabe do projeto, apresentaram os planos para a temporada, estou feliz para contribuir com o Ferroviário", declarou Samuel Almeida.

Sobre o confronto com o Tirol, apesar de recém-chegado, avaliou o confronto.

"A gente sabe que o Tirol vem bem, é um time muito bom. O professor nos orientou a melhor forma de jogar e vamos com força máxima para buscar o resultado".

O Tirol foi vice-líder do Grupo B com 8 pontos e como ficou na frente do Ferrão, 3º com 7, será mandante no 2º jogo, no dia 22, também no PV.

Legenda: O Tirol fez boa campanha na 1ª Fase e vem de 4 jogos de invencibilidade Foto: @kely_fotografa

A Coruja vem em grande fase, estando invicto há 4 partidas. A equipe só perdeu para o Ceará na estreia por 2 a 1, e conseguiu bons resultados para classificar: Maracanã (1x1), Cariri (4x0), Horizonte (0x0) e Floresta (2x0).

"Conseguimos a classificação, mas continuar trabalhando, com os pés no chão para buscar coisas grandes na competição", declarou o atacante Júnior César, autor de um dos gols na vitória diante do Floresta que classificou o time.

Prováveis Escalações

Ferroviário

João Soares, Kauê Leonardo, Jeffão, João Cubas, Wesley Junio, Pablo Alves, Gharib, Willyam Maranhão, Janeudo, Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro

Tirol

Yago Oliveira, Renê, Igor, Diney, Tadeu, Sidin, Pio, Soares, Otacílio Marcos, Siloé e Júnior César. Técnico: Michel Lima

FICHA TÉCNICA:

Ferroviário x Tirol

Data e hora: 15/02, às 16h30 (de Brasília)

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Léo Simão

Assistente 1: RENAN AGUIAR da Costa

Assistente 2: Francisco MARCONDES Mendes SIMÃO