Iguatu vence e lidera disputa contra o rebaixamento; Barbalha e Floresta empatam

O Iguatu largou na frente na disputa do quadrangular de rebaixamento do Campeonato Cearense de 2025. O Azulão conquistou a primeira vitória no Morenão na temporada ao bater o Cariri por 3 a 0. Com isso, o time do Centro Sul lidera a disputa pela permanência.

Os gols da partida foram marcados por Gustavo Coutinho, o paraguaio Verdun e Robert. O Cariri é o único time do quadrangular de rebaixamento que não pontuou na primeira das três rodadas desta fase da competição.

Já no Inaldão, em Barbalha, o time da casa deixou a vitória escapar aos 51 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate do Floresta, marcado por Ludick. Gabriel Andrade havia balançado a rede pela Raposa dos Verdes Canaviais. Com o resultado, os dois estão colados na classificação do quadrangular com um ponto ganho.

A classificação após a primeira rodada ficou assim: Iguatu líder com 3 pontos, seguido pelo Barbalha e Floresta, ambos com 1 ponto, e Cariri lanterna com nenhum ponto conquistado.

Os dois primeiros ao fim das três rodadas permanecerão na Série A do Cearense para 2026, enquanto os dois últimos vão disputar a Série B Estadual na próxima temporada.