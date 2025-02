Horizonte x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Horizonte recebe o Maracanã neste domingo (16), às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense 2025.



PALPITES

ONDE ASSISTIR

TV Ceará e FCF TV



Como chegam as equipes



O Horizonte chega para o confronto motivado após a emocionante classificação na última rodada, ao arrancar um empate com o Iguatu fora de casa em 1 a 1.

O Galo do Tabuleiro garantiu vaga como 3º colocado do Grupo A com 6 pontos e abre o confronto em casa.

Sobre o próximo duelo, o lateral esquerdo Henrique projeta um confronto equilibrado, mas ressalta que o Horizonte está preparado para avançar à semifinal.

"Vai ser um jogo muito difícil, o Maracanã é uma grande equipe e será uma batalha em ambos os jogos. Mas estamos preparados, focados e sabemos que temos condições de avançar. Vamos entrar em campo com muita garra e determinação para conquistar essa classificação e levar o Horizonte para a semifinal do Cearense", afirmou ele.

O Maracanã foi vice-líder do Grupo A com 7 pontos e vai decidir em casa no Almir Dutra, no dia 23. A equipe treinada por Junior Cearense garantiu vaga ao golear o Barbalha por 4 a 1.

Legenda: O Maracanã foi vice-líder do Grupo A e fará o primeiro jogo como visitante Foto: @alyssonnuunes , @thalescastroo

O técnico Junior Cearense prega respeito ao Horizonte, mas espera que o Alvianil repita o ano passado e chegue às semifinais.

"Respeitamos muito o Horizonte, mas temos nossas pretenções na competição. No ano passado a gente chegou na semi, caimos para um gigante como o Fortaleza e este ano temos a oportunuidade novamente. Vamos lutar por isso".



Prováveis Escalações



Horizonte

Jonh Wilquer, Dieguinho, Waldson, Dedé Baiano, Henrique, Cleyton, César Sampaio, Claudivan, Tico Baiano, Léo Ribeiro e Dentinho. Técnico: Leandro Campos



Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Wendel, Jairo, Leandro, Michel Pires, Wilker, Davi Torres, Luís Soares, Testinha e Luan Lucas. Técnico: Junior Cearense





FICHA TÉCNICA:



Horizonte x Maracanã

Data e hora: 16/02, às 16h30 (de Brasília)

Estádio: Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistente 1: YURI Rodrigues CUNHA

Assistente 2: Beatriz Ferreira