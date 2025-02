Fortaleza recorre de punição no TJDF e aponta documento que previa confronto

Após ser apenado com a perda de dois mandos de campo no Campeonato Cearense 2025, o Fortaleza recorreu, na última sexta-feira (14), à decisão no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDFCE) apontando um documento que previa o confronto na torcida, na partida entre Horizonte e Fortaleza, no Estádio Domingão.

No recurso, o Fortaleza apontou a existência de um ofício do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), enviado em 24/01/2025 à Polícia Militar do Estado do Ceará, no qual se informava previamente a existência de possível ataque do grupo "Bonde dos Hooligans", requerendo a adoção de providências adicionais de segurança.

Segundo a defesa do Fortaleza, a 2ª Comissão Disciplinar do TJDF-CE não levou o ofício em consideração, que o clube elemento de prova para demonstrar que adotou as providências cabíveis.