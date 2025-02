Palmeiras x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Verdão vem de vitória por 3 a 0 diante da Inter de Limeira na última rodada, mas ainda segue fora da zona de classificação, na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos. São Bernardo em 19 e Ponte Preta 18, por isso o time de Abel Ferreira precisa vencer e contar com outros resultados para entrar na zona de classificação para as quartas.

Já o São Paulo, não venceu nos últimos jogos (perdeu para Bragantino e empatou com Inter e Velo Clube), mas está na liderança do Grupo C, com 15 pontos. A equipe está praticamente classificada para as quartas, já que o 3º colocado do Grupo C tem apenas 7 pontos, o Noroeste.

ONDE ASSISTIR

Record, CazéTV, Nosso Futebol+ e Zapping

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

PALMEIRAS:

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Goméz, Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez (Anibal Moreno), Raphael Veiga, Mauricio, Facundo Torres e Estevão.

SÃO PAULO:

Rafael (Jandrei); Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Moura e Calleri.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SÃO PAULO

10ª RODADA- CAMPEONATO PAULISTA

Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo;