Ceará x Iguatu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na liderança do grupo A do Campeonato Cearense, o Ceará recebe o Iguatu nesta quarta-feira (29), às 20h30, pela terceira rodada do estadual. O Alvinegro vem de duas vitórias na competição, enquanto o adversário do Centro-Sul tenta recuperação depois de somar apenas um ponto de seis disputados até aqui. O duelo está marcado para o estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Depois de bater o Ferroviário por 2 a 1, no último final de semana, o Ceará tem agora uma sequência de três partidas como mandante no PV, antes do Clássico-Rei no dia 8 de fevereiro. Em três duelos, entre Cearense e Copa do Nordeste, o comandante alvinegro, Léo Condé, acredita na evolução na equipe. Apesar disso, o treinador não descartou mudanças para o duelo diante do Iguatu nesta quarta-feira.

Do outro lado, o Iguatu busca a primeira vitória na competição, depois de ter começado com dois jogos em casa, com derrota por 1 a 0 para o Maracanã, e ficar no empate em 1 a 1 com o Floresta. O último resultado culminou com a demissão de Paulo César Shardong e, consequentemente, a contratação de Dico Wooley, que fará sua estreia diante do Vovô.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do ge.globo.com/ce, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ EM EVOLUÇÃO?

Depois de vencer o Ferrão por 2 a 1, pela segunda rodada do estadual, o técnico Léo Condé avaliou uma evolução na equipe alvinegra. Segundo ele, o jogo propositivo do Alvinegro, principalmente na primeira etapa, envolveu o Tubarão da Barra nos primeiros minutos da competição principalmente.

"Ficou nítido que houve uma evolução. Tivemos 30 minutos muito bons, com uma imposição de jogo [contra o Ferroviário]. Além dos dois gols, criamos outras boas situações. Depois da pausa voltamos numa rotação mais baixa e sofremos o gol. Acho que a gente voltou muito bem pro segundo tempo. No geral, tivemos um domínio e faltou, talvez, um capricho maior ali no último passe", afirmou o treinador.

Apesar disso, Condé ressaltou que o time precisa melhorar em setores específicos e destacou que isso virá com o tempo e maior entrosamento nas próximas partidas. Diante do Ferroviário, ele processou três mexidas na equipe titular: Matheus Bahia na lateral-esquerda, Lourenço no meio-campo e Fernandinho no setor ofensivo.

Para o duelo com o Iguatu, o técnico não descartou mudar também aqueles jogadores que entraram na onzena inicial desde o começo do ano, acumulando três partidas. Entre essas peças, estão o goleiro Keiller, os zagueiros Marllon e Ramon Menezes, Fernando Sobral, Lucas Mugni, além de Pedro Henrique, são os atletas com maior minutagem neste recorte da temporada.

COMO CHEGA O AZULÃO

A estreia com derrota para o Maracanã e o empate em 1 a 1 com o Floresta foram o estopim para a mudança no comando técnico do Iguatu. Com 43 anos, Dico Wooley é o novo comandante do time e já chega com a missão de conquistar a primeira vitória no Campeonato Cearense e, posteriormente, fazer o Iguatu brigar por classificação à segunda fase, além da luta contra o rebaixamento.

Para árdua tarefa, restando três partidas para o fim da primeira fase do estadual, Dico chega com apenas duas atividades até o duelo diante do Ceará. O novo treinador tem nas mãos um elenco jovem para tentar o feito do ano passado, quando alcançou a segunda posição do seu grupo no estadual e avançou para as quartas de final. A eliminação aconteceu na semifinal, pelo Fortaleza.

Entre os “velhos conhecidos”, a equipe do Centro-Sul tem o goleiro Mauro Iguatu, os zagueiros Reginaldo e Max Oliveira, além do meio-campista Esquerdinha.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Keiller; Dieguinho, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.

Iguatu: Mauro Iguatu; Richard Escobar, Wagner Vidal, Davy Dias, Geovani e Léo Carioca; Matias Verdún, Luan Silva e Eduardo Júnior; Mateusinho e Salib. Técnico: Dico Wooley.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X IGUATU

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 29/01/24 (quarta-feira)

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistente 1: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)

Assistente 2: Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE)

Quarto Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)