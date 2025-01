Lateral do Fortaleza, Diogo Barbosa explica características e avalia luta por posição no time

Reforço do Fortaleza, o lateral Diogo Barbosa foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (29). O jogador de 32 anos explica como pode atuar para ajudar o Tricolor do Pici e fala da concorrência na posição.

"Sempre fui um lateral com características ofensivas. Mas tive um treinador no Fluminense, o Diniz, que me ajudou e me fez crescer. Hoje eu jogo linha de quatro, jogo espetado. Eu tenho uma facilidade de jogar em qualquer esquema. Já joguei como volante com o Diniz também. Hoje consigo fazer qualquer função", explica o jogador.

Além dele, outros dois atletas brigam pela posição: Bruno Pacheco e Felipe Jonatan. O jogador falou sobre o tema e ressaltou que só o Tricolor tem a ganhar.

"A concorrência é normal, acho que todo grande time tem a concorrência. Quem ganha é o clube. São características diferentes. O Juan é quem vai decidir quem vai jogar. São muitos jogos, então vai ter oportunidade para todo mundo", destacou.

O Fortaleza volta a campo nesta quinta-feira (30), quando enfrenta o Maracanã. O duelo, válido pelo Campeonato Cearense, será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 20h30 (de Brasília).