Gastón Ávila explica motivo de acerto com o Fortaleza: 'Me senti identificado'

Novo zagueiro do Fortaleza, Gastón Ávila conheceu as dependências do clube na tarde desta terça-feira (28). O jogador, que chega por empréstimo de um ano junto ao Ajax-HOL, fala do motivo de ter escolhido o Tricolor do Pici.

"Falei com os argentinos do grupo e eles me deram algumas referências sobre o Fortaleza. Me senti muito identificado. Quando cheguei, percebi que são uma família. Bom, nós argentinos somos muito apegados às nossas famílias, e também por isso tomei a decisão de estar aqui", relatou.

"O Fortaleza é um clube que está em crescimento. Sou um privilegiado de estar fazendo parte dessa história. Tomara que seja um ano muito bom pra gente", completou.

O jogador estará disponível para as cinco competições que o Leão vai disputar: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão Série A. Em breve, ele deve ser regularizado no BID e estará à disposição de Juan Pablo Vojvoda.