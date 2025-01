Gastón Ávila se apresenta ao Fortaleza e inicia trabalhos com elenco

O zagueiro argentino Gastón Ávila, novo reforço do Fortaleza para a temporada 2025, desembarcou na madrugada desta terça-feira (28) em Fortaleza (CE). O jogador de 23 anos chega ao Tricolor do Pici por empréstimo de uma temporada.

Ávila irá se reapresentar com o restante do elenco do Fortaleza nesta terça-feira (28), no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16h. Será o primeiro contato do jogador argentino com o técnico Juan Pablo Vojvoda e com os companheiros de elenco.

O jogador estava na Holanda, onde morava e atuava pelo Ajax, mas seguiu viagem inicialmente para a Argentina, seu país natal. Apenas depois deste período na Argentina o jogador desembarcou em Fortaleza para se apresentar ao Leão.

Com 23 anos, o defensor é tido como muito promissor e tem alto valor de mercado. Em 2023, o Ajax-HOL desembolsou € 12 milhões (aproximadamente R$ 70 milhões) pela contratação junto ao Royal Antwerp-BEL, em contrato até 2028.